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Amy Winehouse ailesine 4,6 milyon dolarlık miras bıraktı

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse ailesine 4,6 milyon dolarlık servet bıraktı

29 Mart 2012 00:01

İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde geçen temmuzda ölü bulunan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, ailesine 4,6 milyon dolarlık (yaklaşık 8,4 milyon TL) servet bıraktı.  

 
Veraset belgelerine göre, 6,7 milyon dolarlık mal varlığı bulunan Winehouse'un vergiler ve borçları çıkarıldığında 4,66 milyon dolarlık serveti kaldı.
 
Winehouse'un vasiyetnamesi olmadığı için serveti annesiyle babası alacak. Şarkıcının 2009'da boşandığı eşi Blake Fielder-Civil ise mirastan yararlanamayacak.
 
27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 23 Temmuz'da evinde ölü bulunmuştu.
 

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