Amy Winehouse adına bağımlılıkla mücadele vakfı kurulacak

T24 - Cumartesi günü evinde ölü bulunan İngiliz müzisyen Amy Winehouse'un ismi bağımlılıkla mücadele amacıyla kurulacak bir vakıfta yaşatılacak.











27 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin babası Mitch Winehouse, Grammy ödüllü kızlarının ismini taşıyacak vakfın, bağımlılık sorunu çeken kişilere yardım edeceğini söyledi. "Özel bağımlılık tedavi merkezlerine gücü yetmeyen insanlar yıllarca beklemek zorunda kalıyorlar" diyen Winehouse kurulacak Amy Winehouse vakfının bu durumdaki insanlara destek olacağını söyledi.



Mitch Winehouse'un bağımlılıkla mücadele vakfı açıklaması İngiliz milletvekili Keith Vaz tarafından memnuniyetle karşılandı. Vaz sözkonusu vakfın kurulması için kendi üzerilerine düşen desteği sağlayacaklarını belirtirken, bu girişim sayesinde toplumun en güçsüz kesimlerine yardımcı olunacağını söyledi.

Bağımlılıklardan kurtarılamadı



Amy Winehouse'un uyuşturucu ve alkol bağımlılığı son dönemde Avrupa turunu yarıda kesmesine yol açmış, 20 Haziran'daki İstanbul konseri de dahil pek çok konseri iptal edilmişti.



Şarkıcının birçok defa tedavi olduğu ve iyileştiği haberleri basına yansısa da Winehouse'un geçen ay Sırbistan'da verdiği son konserinde sahnede ayakta duramaması ve şarkılarını söylememesi protestolara, yuhalanmasına yol açmıştı.



Amy Winehouse'un ölüm nedenini belirlemek için Pazartesi günü yapılan otopsiden sonuç alınamadı. Yetkililer, toksikoloji testlerinin sonuçlarının bekleneceğini, bunun da iki ila dört hafta alabileceğini söylediler.



Polis yetkilileri, Winehouse'un ölümünü şüpheli görmediklerini açıklamışlardı. Bazı İngiliz gazeteleri, şarkıcının aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceğini öne sürüyor. Mitch Winehouse ise kızının uyuşturucu bağımlılığını alt ettiğini ve son dönemde alkol bağımlılığıyla mücadele etmekte olduğunu belirtiyor.



