-AMY WİNEHOUS 20 HAZİRANDA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Dünyanın en güzel sesleri arasında gösterilen ünlü sanatçı Amy Winehous 20 Haziran tarihinde Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Müzik hayatında şimdiye kadar 5 Grammy ödülüne layık görülen, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en güzel sesleri arasında ismi ön sıralarda gelen sanatçı, tek konser için geldiği İstanbul'da, hayranları için uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performans sergileyecek. İstanbul'da yaz konserlerinin önemli mekanlarından Parkorman, 19 Haziranda dünyanın en önemli DJlerinden Tiesto'ya ev sahipliği yapacak. Dünyanın birçok ülkesinde, gerçekleştirdiği performanslarda binlerce kişiyle buluşan, sanatındaki başarısını aldığı onlarca ödülle ispatlayan ünlü DJ, ışık gösterileri eşliğinde görsel bir şölene dönüşecek gecede müzikseverlerle buluşacak. Ünlü Fransız topluluk Samarabalouf, 20 Haziranda, Galata Kulesi Meydanı'nda sahne alacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Sascha Goetzel şefliğinde 21 Haziran'da, Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak. Türkiye'nin son zamanlarda ismini sıkça duyduğu başarılı müzisyen Ete Kurttekin, aynı gün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyicilerle buluşacak. Sanatçının ilk solo albümü ''Suyun Üzerinde''nin tanıtımı niteliğindeki konserde, sanatçının toplumsal içerikli şarkıları sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Klasik müziğin parlayan isimlerinden Mario Frangoulis, 22 Haziranda Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak. -SAHNE SANATLARI- Samuel Beckett'in yazdığı, Bülent Acar'ın sahneye koyduğu ''Kare'' isimli oyun, yarın, Garajistanbul Sahnesi'nde izleyiciyle bulaşacak. Ünlü yazar Beckett'in kısa öykülerinden uyarlanarak sahneye konulan oyun, tiyatro alanında önemli yer tutan yazarın sanat anlayışını ortaya koymayı amaçlıyor. Ayşe Dinçer, Filiz Bozkuş, Ceren Özcan ve Utku Kaya'nın karakterleri canlandıracağı oyun, Tiyatrolokomatif ekibinin başarılı projeleri arasında gösteriliyor. Sami Berat Marçalı'nın kaleme aldığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği, ''Limonata'' isimli oyun, yarın, İkinci Kat Sahnesi'nde izlenebilecek. Aynı gün, ünlü yazar Oğuz Atay'ın unutulmaz eseri ''Tehlikeli Oyunlar''ın tiyatro uyarlaması, İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak. Erdem Şenocak'ın tek kişilik performansının izlenebileceği oyunda, Hikmet Benol isimli karakterin kendisiyle ruhsal olarak hesaplaşması anlatılacak. Enka Açık Hava Tiyatrosu, 22 Haziran tarihinde ünlü Amerikalı yazar Gurney'in yazıp, Müşfik Kenter'in yönettiği ''Aşk Mektupları'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Biri çok uslu diğeri ise çok asi olan iki çocuğun, küçüklükten beri birbirlerine yazdıkları aşk mektupları üzerinden şekillenen oyunda, usta oyuncu Müşfik Kenter ve Kadriye Kenter görev alacak. -GÖRSEL SANATLAR- ''Işığın Peşindeki Çocuklar'' isimli fotoğraf sergisi, 18 Haziran tarihinde PhotoWorld Fotoğraf Merkezi'nde ziyarete açılacak. Merkezin, 12- 16 yaş gruplarına göre özel hazırlanan eğitim programlarında eğitim almış çocuklara ait 20 fotoğrafın sanatseverlerin beğenisine sunulacağı sergiye gelenler, çocukların gözünden İstanbul manzaraları, doğa ve insan temaları anlatan fotoğrafları görme fırsatı bulacak. Sergi, ay sonuna kadar aynı mekanda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Bülent Ahıskal'ın kişisel fotoğraf sergisi, 20 Haziranda Odakule Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi ay sonunda kadar görülebilecek. Ressam Kağan Hanoğlu'nun kişisel sergisi 21 Haziranda 331Artworks'te sergilenmeye başlayacak.