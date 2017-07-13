Amsterdam'daki imam hatip diplomasından MEB habersizmiş

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da imam hatip lisesinin açılacağını duyurdu. Federasyon, liselerden mezun olacak kişilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından diploma verileceğini açıkladı; ancak Bakanlığın bu konuda bir başvuru yapılmadığını ve konudan haberdar olmadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ozan Çepni'nin haberine göre, Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu, Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi olarak dini eğitim verecek olan okulun, başkent Amsterdam’da açılacağını ilan etti. Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu, Hollanda Amsterdam'da kurulan lisenin diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verileceği duyuruldu.

"Diplomaları MEB verecek"

Kendini "hizmette öncü bir kuruluş” olarak tanıtan Milli Görüş teşkilatları, bölgenin ilk imam hatip okulu olma özelliğini taşıyacak lisenin diplomalarının ise Türkiye’den MEB tarafından verileceğini açıkladı. Adında “açık öğretim” olsa da örgün ve yaygın eğitim vereceği belirtilen imam hatip lisesinin kayıtlarının ise darbe girişiminin yıldönümünde 16 Temmuz’da başlatılacak olması dikkat çekti.

MEB: Böyle bir başvuru yapılmadı

Milli Görüş hareketi, açılacak imam hatip okulunun diplomalarının MEB onaylı olarak verileceği duyursa da bakanlığın açılacak liseden haberinin olmadığı öğrenildi.

Diploma verilebilmesi için MEB’e resmi başvurda bulunulması gerektiğini belirten bakanlık kaynakları, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bakanlığa bağlı hiçbir birime yapılan resmi veya gayrı resmi başvurunun olmadığını söyledi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu’nun bakanlık onaylı diploma vaadinin ardından, MEB Hollanda’da bulunan eğitim ataşesini de devreye sokarak konu hakkında inceleme başlatacak.