Amsterdam'daki fabrikada cesetler ayrıştırılıyor!



T24 - Amsterdam'ın 115 kilometre doğusundaki Zwolle'de yer alan depo, yürüyen bantları, bantların üzerindeki nesneleri ayıklayan işçileri ile alışıldık bir geri dönüşüm tesisi izlenimi veriyor.









Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, OrthoMetals adlı şirketin işi kesinlikle çok sıradışı. Ayıklanan eşyalar arasında protez kalçalar, yapay dizler ve her tür metal protez bulunuyor. Bu eşyalarsa, Avrupa'nın dört bir yanında bulunan cenaze evlerinde yakılan cesetlerden geriye kalanlar.



Sevdiklerinizin protezlerinin ayıklanıp geri dönüştürülmesi korkunç bir iş olarak nitelendirilse de, sevdiklerinin protezleri çöpe atılmadığı için aileler, tüm bu karmaşadan kurtulabildikleri için de cenaze evleri memnun kalıyor. En önemlisiyse bu atıklar geri dönüştürüldüğü için çevreye verilen zarar önlenmiş oluyor.



OrthoMetals şirketinin yöneticisi Ruud Verberne, 15 Avrupa ülkesindeki 450 krematoryumdan yılda 200 tonluk değerli metali kurtarıp geri dönüştürdüklerini söylüyor.



Ancak toplanan bu protezlerin değeri oldukça düşük, yeni bir protez hastaya 5-6 bin liraya mal olurken, bu depoya geldikten sonra değeri 10 lira civarına iniyor. Gözlükleri, saatleri, yüzükleri, kimi zaman da değerli takıları ile yakılan insanların küllerinden ayrıştırılan değerli metaller ve protezler kesinlikle tekrar kullanılmıyor ve eritilerek geri dönüştürülüyor.



Verberne, bu uygulamanın ölülere saygıdan kaynaklandığını belirtiyor. 1997 yılında kurulan OrthoMetals, artık Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Kanada ve Avustralya'da da toplama merkezlerine sahip ve Ruud Verberne işinin büyümeye açık olduğunu söylüyor.











