Amsterdam'ın en büyük konser salonunda pandemiye uygun eğlence testi: 1300 kişi dans ederek araştırmaya katkı sağladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eğlence sektörünün Koronavirüs önlemlerine uygun şekilde nasıl işleyeceğine dair yapılan bir araştırma için 1300 kişiden oluşan bir test etkinliği düzenlendi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 17 bin kişilik kapasitesiyle Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan Ziggo Dome'da 1300 kişinin katıldığı bir araştırma düzenlendi.

Araştırmaya katılan kişiler çalan müziklerle dans ederken bütün hareketleri giydikleri bir takip cihazıyla incelendi. Koronavirüs önlemlerine uyacak, sosyal mesafeli bir eğlence ortamının mümkün olup olmayacağı değerlendirildi.

Araştırmaya katılanlar 250'şer kişilik beş gruba ayrıldı ve her biri farklı kurallara uyan bu gruplarda insanların birbirleriyle ne kadar temas ettiği incelendi. Bazı gruplarda maske takma zorunluluğu varken bazılarına mümkün olduğunca çok bağırmaları ve şarkılara eşlik etmeleri söylendi.

Araştırma etkinliği öncesi tüm katılımcıların Koronavirüs testinin negatif olması şartı aradı.