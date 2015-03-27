T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Amsterdam Havalimanı elektrik kesintisine teslim

Amsterdam Schiphol Uluslararası Havalimanı yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle felç oldu.

27 Mart 2015 15:34


Amsterdam Schiphol Uluslararası Havalimanı'nın bir sözcüsü elektrik kesintisi nedeniyle birçok uçuşun iptal edildiğini, pek çok uçağın ise iniş için çevrede bulunan diğer havalimanlarına yönlendirildiğini kaydetti. Elektriğin ise jeneratörlerden sağlandığı belirtiliyor.

Hollanda basında yer alan haberlere göre Schiphol Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar Almanya ve Belçika'da bulunan havalimanlarına yönlendirildi. Elektrik kesintisinden demir yollarının da ağır şekilde etkilendiği, Amsterdam ve çevresindeki hastanelerin kesinti nedeniyle jeneratörlerden sağlanan elektriği kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol, birçok yolcu tarafından aktarmalı uçuşlar sırasında tercih ediliyor.

Elektrik sağlayıcısı Tennet'in verdiği bilgilere göre elektrik kesintisi Amsterdam'ın güney doğusunda bulunan Diemen'deki bir tesiste yapılan çalışmalar sıranda TSİ 10:45'te başladı.

Öte yandan Amsterdam Schiphol Uluslararası Havalimanı'nda elektriklerin geri geldiği ancak henüz uçakların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine devam edildiği yönünde haberler geliyor.

©Dutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/dpa, BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Amsterdam Schiphol Uluslararası HavalimanıSchiphol Uluslararası HavalimanıSchiphol HavalimanıAlmanyaBelçikaAmsterdamAvrupaSchipholTennetDiemenTSİWelle Türkçe DW/AFP/Reuters/dpa BW/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24