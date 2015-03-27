Amsterdam Havalimanı elektrik kesintisine teslim



Amsterdam Schiphol Uluslararası Havalimanı'nın bir sözcüsü elektrik kesintisi nedeniyle birçok uçuşun iptal edildiğini, pek çok uçağın ise iniş için çevrede bulunan diğer havalimanlarına yönlendirildiğini kaydetti. Elektriğin ise jeneratörlerden sağlandığı belirtiliyor.

Hollanda basında yer alan haberlere göre Schiphol Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar Almanya ve Belçika'da bulunan havalimanlarına yönlendirildi. Elektrik kesintisinden demir yollarının da ağır şekilde etkilendiği, Amsterdam ve çevresindeki hastanelerin kesinti nedeniyle jeneratörlerden sağlanan elektriği kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol, birçok yolcu tarafından aktarmalı uçuşlar sırasında tercih ediliyor.

Elektrik sağlayıcısı Tennet'in verdiği bilgilere göre elektrik kesintisi Amsterdam'ın güney doğusunda bulunan Diemen'deki bir tesiste yapılan çalışmalar sıranda TSİ 10:45'te başladı.

Öte yandan Amsterdam Schiphol Uluslararası Havalimanı'nda elektriklerin geri geldiği ancak henüz uçakların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine devam edildiği yönünde haberler geliyor.

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DW/AFP/Reuters/dpa, BW/BÖ