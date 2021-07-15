Amsterdam'da silahlı saldırıya uğramıştı; Hollandalı gazeteci Peter R de Vries, hayatını kaybetti

Suç konusunda uzman gazeteci de Vries, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta Amsterdam'da bir televizyon programına konuk olan 64 yaşındaki Hollandalı gazeteci, stüdyodan çıktıktan sonra, saat 19:30 sularında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarına göre, yakın mesafeden 5 el ateş edilen de Vries, başından ağır yaralamıştı.

Hollanda'da yeraltı dünyası ve organize suç örgütleri hakkında korkusuzca yaptığı araştırmalarla tanınan gazeteci De Vries, Emmy ödül almıştı. De Vries, 64 yaşındaydı