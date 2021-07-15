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Dünya

Amsterdam'da silahlı saldırıya uğramıştı; Hollandalı gazeteci Peter R de Vries, hayatını kaybetti

15 Temmuz 2021 15:23

Amsterdam'da silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Hollanda'nın tanınmış yargı ve güvenlik muhabirlerinden Peter R de Vries, hayatını kaybetti.

AFP’nin Hollanda basınından aktardığına göre silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries’in hayatını kaybettiği açıklandı.

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