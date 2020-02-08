Amsterdam Belediyesi'nden kadın tacizi ve şiddetine karşı kampanya

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel taciz olaylarının gidrek artması üzerine, beldediye yönetimi tarafından "Yalnız değilsin" (Jij staat #nietalleen) adlı bir kampanya başlatıldı.

Hollanda hükümeti de, kadına yönelik taciz ve şiddeti önlemek amacıyla, ceza yasasının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Amsterdam Belediyesi tarafından yaptırılan ve kentin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema tarafından hafta içinde açıklanan araştırmaya göre, kentteki kadınların yüzde 51'i sokakta sözlü ya da fiziksel tacize uğruyor.

Taciz oranı, 15 - 34 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 81'e kadar çıkıyor. Kent merkezinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde taciz vakaları daha sık meydana geliyor.

İnternet ve sosyal medya üzerinden taciz ile kadına yönelik şiddet olaylarında da ciddi artış var. Belediye Başkanı Halsema'ya göre, birçok genç kadın, sosyal medya yoluyla cinsel içerikli şantaj, zorbalık ve tehditle karşı karşıya kalıyor.

Halsema'nın verdiği bilgiye göre, evleri de, kadınlar için pek güvenli değil. Araştırmalara göre, Amsterdam'daki kayıtlı aile içi şiddet olaylarında yüzde 7 oranında artış gözleniyor.

Femke Halsema, fiziksel güce dayanan geleneksel eşitizliğin yanı sıra köktendinciler ile laik aşırı sağcı haraketin de kadına yönelik nefret ve sindirmeyi beslediğine ilişkin verilere işaret etti.

Amsterdam Belediye Başkanı, elde edilen sonuçları, "üzücü ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Bu araştırmanın ardından Amsterdam Belediye Meclisi, taciz ve şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla "Yalnız değilsin" (Jij staat #nietalleen) adıyla bir kampanya başlattı.

'Mağdurlar ve rol model kadınlar belediye aracılığıyla tanışacak'

Kampanya, sokakta, evde ya da sanal ortamda taciz ve şiddete uğrayan kadınların sesinin duyurulması ve mağdurların, polis ve savcılığa daha fazla yasal bildirimde bulunmasını hedefliyor.

Bu kapsamda, Amsterdam'da çeşitili alanlarda rol model olmuş çok sayıda kadın, şiddet ve taciz mağduru kadınların sesi olacak.

Mağdurlar ve rol modeli kadınlar, Amsterdam Belediyesi'nin internet sitesi aracılığıyla birbirleriyle tanışacak.

Rol model kadınlar, "Bir kadının arkadaşı olmak istiyorum" butonu aracılığıyla mağdurlara; taciz ve şiddet mağduru kadınlar da, "Bir kadın arkadaş istiyorum" butonuyla sanat, spor, iş dünyası gibi birçok alanda ön plana çıkan kadınlara ulaşacak.

Rol model kadınlar, mağdurların sorunlarını dinleyerek, yalnız olmadıkları mesajını verecek ve hukuki konular da dahil, her alanda onların sesinin duyulmasına yardımcı olacak.

'Otel, kafe, bar ve gece kulübü yöneticileri yetkiliere haber versin'

Belediye Meclisi'nin hazırladığı plan çerçevesinde, kentteki otel, restoran, kafe, bar ve gece kulübü yöneticileri ile de görüşülecek. Belediye, kadına yönelik suistimallere sık sık tanık olan personelin, bunu resmi makamlara bildirmesini isteyecek. Çünkü çoğu çalışan, sorumluluk almamak için, yetkili makamlara haber vermiyor.

Bu, şimdilik gönüllülük temelinde gerçekleşecek. Ancak belediye yönetimi, otel, restoran ve eğlence sektörü çalışanlarına, tanık oldukları taciz ve şiddet olaylarını bildirme zorunluğu getirilip getirilemeyeceğini de tartışıyor.

Belediye, internet ortamındaki cinsel taciz, zorbalık, tehdit, şantaj gibi olumsuzluklarla daha etkin biçimde nasıl mücadele edilebileceği konusunda da araştırma yapıyor.

Amsterdam Belediyesi, sokakta sözlü ya da fiziki tacizi cezalandıran bir karar almıştı. Ancak Lahey Temyiz Mahkemesi, böyle bir kararın, "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" ve bu düzenlemenin ancak senato ya da temsilciler meclisi tarafından yapılabileceği gerekçesiyle uygulamayı iptal etti.

Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker, kadına yönelik taciz ve şiddetin önlenmesi amacıyla, ceza yasasının kapsamını genişletmek istediğini açıkladı. Bakan Dekker'e göre, böylelikle, sözlü ve fiziki taciz de cezalandırılabilecek.

Hollandalı bakan, sokakta laf atma, ıslık çalma gibi eylemler, kadınların kendilerini gerçekten güvensiz hissetmesine neden oluyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA) lideri Lodewijk Ascher de, kadına yönelik taciz ve şiddetin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir yasa önerisi hazırlayarak, önümüzdeki hafta Meclis'e sunacaklarını açıkladı.