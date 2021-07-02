Amsterdam Belediye Başkanı, şehrin geçmiş köle ticaretindeki yeri adına özür diledi

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın belediye başkanı Femke Halsema, şehrin geçmiş köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür diledi. Halsema, "Acımasız tarihle yüzleşme zamanı" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Amsterdam'ın köle ticaretindeki rolü uzun yıllardır tartışılsa da ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl öldürülen siyah vatandaş George Floyd'un ardından başlayan ırkçılık protestolarıyla gündeme geldi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, "Sömürgeci köleliğin büyük adaletsizliğini şehrimizin kimliğinde derine gömme zamanı. Büyük kalpli ve koşulsuz bir tanımayla. Çünkü biz, geçmişi acılarla dolu olanlar içi bir hükûmet olmak istiyoruz" dedi.

Halsema, bugün Amsterdam'da yaşayan kimsenin geçmişin suçlarıyla suçlanamayacağının da altını çizdi.

Hollanda hükûmeti geçmiş yıllarda ülkenin kölelik geçmişindeki yerine ilişkin "üzüntülerini" açıklamış ancak özür dilememişti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen yıl "özür dilemenin toplumu bölebileceğini" söylemişti.

Hollandalı ticaret gemileri, 600 binden fazla Afrikalı insanı Kuzey ve Güney Amerika'ya ve 660 bin ila 1.1 milyon arasında insanı da Hint Okyanusu'na götürmüştü.

Geçen yıl Kral William Alexander, Hollandalı sömürgecilerin Endonezya'daki "büyük şiddeti" adına özür dilemişti.