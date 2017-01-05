Amri’nin arkadaşı Düsseldorf’ta saldırı mı planladı?

Almanya'daki Noel saldırısının faili Anis Amri ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 26 yaşındaki Tunuslu'nun "tehlikeli bir İslamcı" olarak derecelendirildiği bildirildi.

"Süddeutsche Zeitung", Batı Alman Radyo televizyon Kurumu WDR ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu NDR, söz konusu kişinin 19 Aralık'taki terör saldırısından önceki gün Amri ile Berlin'de bir restoranda akşam yemeği yediği ve radikal Selefi çevrelerinden olduğuna yer verdiler.

Çarşamba günü Tunuslu adam hakkında aldığı sosyal yardımlara yönelik hile yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılmıştı. Tunuslunun Amri'nin planlarını bildiğinden şüpheleniliyor. Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler, ancak bu emarelerin şu anda ivedi olarak suçlu olup olmadığı konusundaki şüphe için yeterli olmadığını kaydetti.

2105 yılında gözaltına alındı

Berlin'den yayın yapan radyo televizyon kurumu RBB'nin haberine göreyse 26 yaşındaki Tunuslu, 2015 yılının Kasım ayında da Berlin'de gözaltına alınmıştı.

Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, RBB'ye yaptığı açıklamada, o dönem Tunuslu adama karşı devleti ağır bir şekilde tehlikeye atacak bir suç unsuru konusunda soruşturma açıldığını söyledi.

Steltner, zanlının Düsseldorf'ta bombalı saldırı için patlayıcı tedarik ettiği şüphesiyle iki kişiyle birlikte gözlem altına alındığını kaydetti. Ancak kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldığı belirtildi.

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DPA/AFP, BS/GA