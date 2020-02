Ampute Milli Takımı Umre ziyaretine  gitti

Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak: \"Umre\'ye gitmek bizi heyecanlandırıyor\"

Barış Telli: \"Umre\'ye gittiğimiz için çok mutluyuz\"

Feyyaz Gözüaçık: \"Ülkemiz, şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua edeceğiz\"

Rahmi Özcan: \"Tüm dualarımız Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan askerlerimiz için\"

MURAT ÇAKIR - İBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası\'nda şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli takımı oyuncuları Umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan\'ın Medine kendine hareket etti. Futbolcular, Umre yolculuğu öncesinde Atatürk Havaalanı\'nda, ziyaret ve 2018\'de yer alacakları dünya kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

OSMAN ÇAKMAK: \"UMRE\'YE GİTMEK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR\"

Umre ziyareti için heyecanlı olduklarını ifade eden takım kaptanı Osman Çakmak, \"Çok mutluyuz ve huzurluyuz. Allah her Türk\'e ve Müslüman\'a nasip etsin. Umre herkesin çok görmek istediği kutsal topraklar. Orayı ziyaret etmek bizleri heyecanlandırıyor, gururlandırıyor. Yıllardır müsabakalar oynuyoruz ülkemiz için çok heyecanlanıyoruz. Avrupa şampiyonluğundan sonra İtalya\'ya gittik. Fransa ve İtalya\'yı aynı skorla 5-0 yendik. Ülkemiz şu an bir Zeytin Dalı operasyonunda onu da başarılı bir şekilde tamamlarsak çok mutlu ve huzurlu olacağız\" dedi.

\"DÜNYA KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ\"

2018 yılında daha büyük hedeflere odaklandıklarını belirten Çakmak, \"Ampute futbol camiası olarak bizde çıta çok yüksek. Çok çalışıyoruz. Nasip olursa da Umre\'de dua edeceğiz. 2018\'de düzenlenecek Dünya kupasına çok iyi şekilde hazırlanarak kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. 2018\'in ilk hazırlık karşılaşmaları İtalya\'da oldu. İtalya ve Fransa ile üçlü bir turnuvada karşılaştık. iki takımı da 5-0\'lık skorla yenerek ülkemize döndük\" diye konuştu.

\"BİZE OLAN İLGİ MÜKEMMEL\"

Kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Çakmak, \"Bize olan ilgi mükemmel. Ben terörle mücadelede gazi oldum. Bu ülkede başarılıysan ve ülken için bir şeyler yapıyorsan ilgi alaka üst düzeydedir. \'Bizimle ilgilenilmiyor\', \'Bize ilgi yok\' gibi söylemler sadece gündemi değiştirmektir. Bu ülkede başarılıysan ki biz zaten başarılıydık Dünya 3\'üncülüğü Avrupa 2\'nciliği vardı ancak ülkemizde olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu\'nun iş birliğiyle yapılan bir şampiyonada alnımızın akıyla namağlup çıktık. Ampute futbolunun tanınmasında en büyük iş basın mensuplarına düşüyor\" diye konuştu.

\"ÖRNEK VE LİDER ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ\"

Yaşadıkları başarılarla bir çok kişiye umut olduklarını vurgulayan Osman Çakmak, \"Biz artık Türkiye\'yi bıraktık. Ben size bir resim göstermek istiyorun bu Cumhurbaşkanımız ile paylaştık. İki engelli çocuk İtalya\'daki maçımızda sahaya gelerek bizleri tebrik ettiler. İkisinde de protez ayak bulunmakta. Türkiye\'ye çok şey borçluyuz. Oğlum farklı bir hayata atıldı diye düşünüyor. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizin adını dünyaya duyurmuşuz. Örnek ve lider ülke olmaya devam ediyoruz\" şeklinde konuştu.

\"A MİLLİ TAKIM\'DA YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER VAR\"

2018 Rusya Dünya Kupası\'na katılamayan A Milli Takımı ile ilgili de konuşan Çakmak, \"Biz A Milli Futbol Takımı ile birlikte Riva\'da beraber kamp yaparken Ekim ayında biz Rusya\'yı yenersek A Milli Takım\'da Eskişehir\'deki maçta İzlanda\'yı yenerse 9 Ekim\'de biz kupayı kaldırırız onlarda dünya kupasına gider diye düşünüyorduk. Ama olmadı. Daha iyi bir takım olarak daha iyi bir düşünce içerisinde bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyorum ama onlarda bizim gibi başarılı olmak istiyor. Yanlış giden bir şeyler var ancak en kısa zamanda umarım düzelir\" dedi.

Ampute Milli Takımı kaptanı Çakmak 2024 Avrupa Şampiyonluğu adaylığı için çok mutlu olduklarını belirtirken, \"Şu an ne kadar heyecanlıysam o zaman da o kadar heyecanlıyım. Biz ülke olarak hazırız. İnşallah Bizans oyunları dönmez ve 2024 Avrupa Şampiyonası\'nı bize verirler\" diye konuştu..

BARIŞ TELLİ: \"UMRE\'YE GİTTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTULUYUZ\"

Umre ziyareti için teşekkürlerini ileten Barış, \"Gerçekten çok mutluyuz. Avrupa şampiyonası sonrasında bir Müslüman olarak bize gelen böyle bir daveti geri çevirmek olmazdı. Oraları ziyaret ederek ülkemize, askerlerimize, anne ve babalarımıza dua etmeye gidiyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim\" açıklamasını yaptı.

\"MEKSİKA\'DAN DÜNYA KUPASIYLA DÖNMEK İSTİYORUZ\"

Ampute Milli Takımı\'nın başarılı oyuncularından Barış Telli Milli takımdaki hedefleriyle ilgili, \"Ampute futbol takımı olarak başarılıyız. 4 dünya 3\'üncülüğümüz, 2 EuroCup şampiyonluğumuz var ve 1 Avrupa şampiyonluğumuzu zaten birlikte yaşadık. Şimdi hedef dünya şampiyonluğu. Meksika\'dan dünya kupasıyla dönmek istiyoruz. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Takımımız İtalya\'ya gitti ve döndü. Ben aynı zamanda 2024 Avrupa Şampiyonası\'nın spor elçisi olduğum için etkinliklere katılıyorum. Umarım bu şampiyonada hep birlikte olacağız\" diye konuştu

\"HALKIMIZIN BİZİMLE GURUR DUYMASI ÇOK GÜZEL\"

Kendilerine gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Barış, \"Ülkemizin insanları bize çok saygı duyuyor. Onlara bu duyguyu yaşatmak çok güzel. Onların emeklerini, dualarını boşa çıkarmayacağız ve dünya kupasını kazanarak onlara hediye etmiş olacağız\" şeklinde konuştu.

\"SPOR TOTO SÜPER LİG\'DE İYİ OLAN KAZANSIN\"

Spor Toto Süper Lig\'deki yarış hakkında da konuşan genç oyuncu, \"İyi olan kazansın. Spor Toto Süper Lig\'de Medipol Başakşehir 1\'inci sırada, Galatasaray hemen arkasında yer alıyor. İyi olan şampiyonluğu kazansın. Hepsi ağabeylerimiz, kardeşlerimiz ve bu ülke için hizmet ediyorlar\" dedi.

\"2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NA HAZIRIZ\"

2024 Avrupa Şampiyonası Spor Elçisi olan Bariş Telli, \"2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı Eskişehir\'de, Bursa\'da Gaziantep\'te İstanbul\'da Ankara\'da ve birçok yerde stadyumlar hazır. Ülke olarak bizde hazırız. Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı herkes çok hazır ki bu imkanlar bize sağlandı. Adaylık sürecinde Almanya ve biz mücadele ediyoruz. Ekim ayında bu sonuç belli olacak. Biz Ampute Milli Takımı olarak dünya kupasını getirdiğimizde de aynı zamanda 2024 Avrupa Şampiyonası alarak bu mutluluğu paylaşmış olacağız\" ifadelerini kullandı.

FEYYAZ GÖZÜKAÇIK: \"ÜLKEMİZ, ŞEHİTLERİMİZ VE ASKERLERİMİZ İÇİN DUA EDECEĞİZ\"

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Feyyaz Gözüaçık Umre ziyareti için çok mutlu olduğunu belirtirken, \"Biz takım olarak bir Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Yine takım arkadaşlarımızla Umre ziyaretinde bulunacağız. Bu benim için çok güzel bir duygu. Ailelerimizde yanımızda olacak. Ülkemiz adına şehitlerimiz adına, şu an Afrin\'de bulunan askerlerimiz için dua edeceğiz. Dünya kupasına katılacağız bunun için de dua edeceğiz. İçimizde bir mutluluk ve huzur var. Dualarımızı etmeye gidiyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"BİZE BİR DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAKIŞIR\"

Kısa vadede en önemli hedefin dünya kupası olduğunu söyleyen Feyyaz, \"Bizim takımımıza bir dünya kupası şampiyonluğu yakışır diye düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta İtalya\'da hazırlık maçlarımız oldu. İtalya ve Fransa\'yı mağlup ettik. Bu dünya kupası için bir adımdı. Attığımız adımları güvenli bir şekilde atarak dünya kupasına ulaşmak istiyoruz. En kısa zamanda görünen hedef bizim için bu\" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına son hızla devam ettiklerini söyleyen Gözüaçık, \"Geçen hafta bir kamp geçirdik. Ligimizde devam etmekte. Sporcularımız antrenmanlara devam etmekte. Ligde performanslarımızı üst seviyede tutmaya devam ediyoruz. Bu performansla da dünya kupasını kazanmak istiyoruz\" dedi.

\"HALKIMIZ BİZE ÇOK DESTEK OLDU\"

Ampute Futbol Milli Takımı\'nın başarılarını tüm Türkiye\'nin başarısı olduğunu belirten Feyyaz, \"Bu başarı hepimizin başarısı. Ülkemizin başarısı. Onlar bize çok destek oldu. Biz maçı bitirdik ve Avrupa şampiyonu olduk ama dışarıdan bakıldığında herkes bu başarıda ağladı ve bizleri onore ettiler\" şeklinde konuştu.

Feyyaz, Spor Toto Süper Lig için ise şunları söyledi: \"Spor Toto Süper Lig bu sene daha bir heyecanlı oldu. Önceki senelerde bir ya da iki takım şampiyonluk yarışındaydı ancak şu anda birçok takım var. Avrupa kupaları içinde heyecanlı maçlar oluyor. Şampiyonluk tahminini yapamıyorum ancak iyi olan kazansın.\"

RAHMİ ÖZCAN: \"TÜM DULARIMIZ ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA BULUNAN ASKERLERİMİZ İÇİN\"

Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Türk askerler için dua edeceklerini ifade eden Özcan, \"Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin bir ferdi olarak her zaman iki kutsal şey vardır. Birisi bayrak birisi İslam. Bayrağımıza olan borcumuzu 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olarak yarı olsa da tamamladık. Bu yıl dünya kupasını kazanarak taçlandırarak devam etmek istiyoruz. İslami görevimizi de gerçekleştirmek için bugün yola çıkıyoruz. Tüm dualarımız Zeytin Dalı operasyonunda bulunan askerlerimiz için olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Osman Çakmak\'ın özel röportajı (özel)

-Barış Telli\'nin özel röportajı (özel)

-Feyyaz Gözüaçık\'ın özel röportajı (özel)

-Rahmi Özcan\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)