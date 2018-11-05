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Spor

Ampute Milli Takımı dünya ikincisi

İSTANBUL,(DHA) - Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Türkiye, Angola'ya penaltı atışlarında 5-4 mağlup olarak dünya ikincisi oldu

05 Kasım 2018 12:46

İSTANBUL,(DHA) - Meksika\'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası\'nın final karşılaşmasında Türkiye, Angola\'ya penaltı atışlarında 5-4 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
Turkcell\'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) tarafından Meksika\'da düzenlenen şampiyonada grubunu lider olarak tamamladı. Milliler, ikinci turda İrlanda\'yı geçerken, çeyrek finalde de son dünya şampiyonu Rusya\'yı 5-1 mağlup etti. Yarı finalde ev sahibi Meksika ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, rakibini 4-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi. Final karşılaşmasında Angola ile karşı karşıya gelen Türkiye, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten mücadelede rakibine penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu.
Türkiye, bu sonuçla geçen sene elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu\'nun ardından, Dünya Şampiyonası\'nda 2\'nci oldu. 

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