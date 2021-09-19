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Spor

Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmak'tan futbolseverlere çağrı

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı

19 Eylül 2021 22:30

Ampute Milli Takımı, finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olurken Teknik Direktör Osman Çakmak açıklamalar yaptı ve futbolseverlere seslendi.

Ampute Milli Takımı olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Teknik Direktör Osman Çakmak, Türk futbolseverlere yaptığı çağrıda, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz. Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor! Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk" diye konuştu.

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