Ampute Futbol Milli Takımı namağlup finalde

İSTANBUL,(DHA)

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası\'nda ev sahibi Meksika\'yı 4-0 yenerek finale yükseldi.

Meksika\'da gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda tarih yazmaya devam eden Ay-Yıldızlılar, yarı final maçında ev sahibi Meksika\'yı Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli\'nin golleriyle 4-0\'la geçmeyi başararak namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

Brezilya\'yı 2-1 yenen Angola, finalde Milli Takımın rakibi oldu. Final mücadelesi bu gece TSİ 05.00\'te başlayacak.

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