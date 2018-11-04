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Spor

Ampute Futbol Milli Takımı namağlup finalde

İSTANBUL,(DHA) Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ev sahibi Meksika'yı 4-0 yenerek finale yükseldi

04 Kasım 2018 12:36

İSTANBUL,(DHA)

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası\'nda ev sahibi Meksika\'yı 4-0 yenerek finale yükseldi. 
Meksika\'da gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda tarih yazmaya devam eden Ay-Yıldızlılar, yarı final maçında ev sahibi Meksika\'yı Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli\'nin golleriyle 4-0\'la geçmeyi başararak namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.   
Brezilya\'yı 2-1 yenen Angola, finalde Milli Takımın rakibi oldu. Final mücadelesi bu gece TSİ 05.00\'te başlayacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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