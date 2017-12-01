Ampute Futbol Milli Takımı engellere bir kez daha çalım attı

İSTANBUL, (DHA) –MALTEPE Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir program düzenledi. ‘Engellere Çalım’ adıyla düzenlenen etkinlikte Ampute Futbol Milli Takımı ve Ünlüler Karması Futbol maçıyla engeller bir kez daha kaldırıldı.

Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda düzenlenen futbol müsabakasında Ünlüler Karması Takımı’nda Ogeday Girişken, Mustafa Kocabey, Ahmet Dursun, İbrahima Yattara, Atakan Yalçınkaya ve Adem Kılıççı yer alırken, Ampute Futbol Milli Takımı’nda Fatih Karakuş, Serkan Dereli, Sedat Kurt ve Feyyaz Gözüaçık oynadı. Maçı izlemeye gelen vatandaşlar, tezahüratlar yaparak maça büyük ilgi gösterdi.

“ENGELLİLER ACINACAK BİREYLER DEĞİLDİR”

Engellilerle düzenlenen maçları geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, maç öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Her yıl Aralık ayının ilk haftası engelliler için bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığı biraz daha artırabilmek. Engellere karşı olan önyargıları ortadan kaldırma, toplum olarak onları sahiplenmemiz gerektiğini ve onların acınacak birey olmadıklarını anlatma çabası içerisindeyiz. Maltepe’de Engelliler gerçekten ayrıcalıklıdır. Burada elimizden geldiğince onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.”

“BİR KEZ DAHA ENGELLİLERLE MAÇ YAPIP ONLARIN YANINDA OLACAĞIM”

Renkli görüntülere sahne olan ve berabere biten maç sonrası konuşan İbrahimaYattara, “Futbolu doğduğumdan beri oynuyorum. Ama bugün engellilerle maç yaptım. Çok mutlu oldum. İnşallah bir kez daha onlarla maç yapıp onların yanında olacağım” diye konuştu.

“BUGÜN ENGELLERE ÇALIM ATTIK”

Ampute Futbol Milli Takım ile maç yaparak bir kez daha engellere çalım attığını kaydeden Ünlüler Karması Takımı’nda yer alan boksör Adem Kılıççı, “Bizim amacımız engellere çalım atmaktı. Maç da berabere bitti. Demek ki engel demen bir şey yokmuş. Bir kez daha gördük. Onlar maçta bizi zorladı. Ben maçın bu kadar zorlu geçeceğini düşünmüyordum. Ampute Milli Takımı gerçekten çok iyi çalışmış. Çalışınca başarmanın kolay olduğunu bir kez daha bize gösterdiler” şeklinde konuştu.

“ ÖRNEK OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”

Rakip oyunculara teşekkür edenAmpute Futbol Milli Takımı oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, engellilere örnek olmaktan dolayı büyük mutluluk içinde olduğunu kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)