T24 LogoT24 Logo
Spor
BBC Türkçe

Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'ya penaltılarla 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.

05 Kasım 2018 07:00

Ampute Futbol Milli Takımı Meksika'da antrenman sırasında
Getty Images
Ampute Futbol Milli Takımı Meksika'da antrenman sırasında

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'ya yenilerek dünya ikincisi oldu.

Normal süresi içinde 0-0 biten maç, uzatmalarda da hiçbir takım golü bulamaması ardından penaltılara kaldı.

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek ikinci tura kalan takım, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Takım, çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 yenmesi ardından yarı finalde karşı karşıya geldiği ev sahibi Meksika'yı ise 4-0 yenmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı 2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti.

Takım, 2017'de ise Avrupa şampiyonu olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AmputeFutbolMillifinalindeyenilerek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24