Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu

Getty Images Ampute Futbol Milli Takımı Meksika'da antrenman sırasında

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'ya yenilerek dünya ikincisi oldu.

Normal süresi içinde 0-0 biten maç, uzatmalarda da hiçbir takım golü bulamaması ardından penaltılara kaldı.

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek ikinci tura kalan takım, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Takım, çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 yenmesi ardından yarı finalde karşı karşıya geldiği ev sahibi Meksika'yı ise 4-0 yenmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı 2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti.

Takım, 2017'de ise Avrupa şampiyonu olmuştu.