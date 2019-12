Ampuller Unakıtan'dan

Şahin: Deniz Feneri'nden bana ne yav



Başbakanlık genelgesiyle kamu kuruluşlarındaki tüm ampullerin tasarruflu ampullerle değiştirilmesi istendi. En az 5 milyon YTL’ye malolacak karar 13 Ağustos’ta çıktı. Kemal Unakıtan’ın kızı Zeynep Unakıtan da 3 Eylül 2008 tarihinde tasarruflu ampul ithalatı ve satışı yapacak ZİA Enerji’yi kurdu.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kızı Zeynep Unakıtan’ın, ailesiyle birlikte soyunduğu 600 milyon dolarlık asgari yatırım gerektiren termik santral girişimi yürürken, bir yandan da kamudaki tasarruflu ampul pazarını hedeflediği ortaya çıktı. Unakıtan’ın 3 Eylül 2008 tarihinde kurduğu ZİA Enerji Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesiyle, santral kurabilme ve elektrik satabilme yetkisi alırken, bir başka maddeyle de “tasarruflu ampul” imalat, ithalat ve müşavirliği yapacağı anlaşıldı. Unakıtan’ın girişiminin Başbakan Erdoğan’ın tüm kamu kurumlarının mevcut ampullerinin değiştirilerek, tasarruflu ampule geçilmesi genelgesiyle aynı döneme rastlaması da dikkati çekti.Maliye Bakanı Unakıtan’ın kızı Zeynep Unakıtan’ın kurucusu olduğu 10 bin YTL sermayeli şirketin Ticaret Sicil kayıtları, 3 Eylül 2008’de kurulan ZİA Enerji şirketinin kapsamını detaylarıyla ortaya koyuyor. Şirketin 10 bin YTL’lik sermayesinin yüzde 51’ine karşılık gelen 5 bin 100 YTL’si Zeynep Unakıtan’a ait. Kalan yüzde 49’u ise İsmail Kılıçlar adlı ortağına ait. Şirketin ana sözleşmesine göre, şirket her türlü elektrik üretim tesisi kurabilecek ve elektrik satabilecek. Ayrıca tasarruflu ampul ve floresan lamba olarak bilinen her türlü elektrik aksamı alıp satabilecek. Bu kapsamda şirket sözleşmesinde şu madde dikkat çekti: “Her türlü enerjinin kontrolü, tasarruf sağlayıcı teknolojik ürünlerin imalatı, ithalat-ihracatını yapmak, bu konuda müşavirlik hizmetleri vermek, acenteler, mümessillikler şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak.”Şirket ana sözleşmesinde, Zeynep Unakıtan tüm kamu kurumlarıyla ilgili her türlü işlem ve başvuruda yetkili kılındı. Buna göre Zeynep Unakıtan, “Başbakanlık, tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, mahkemeler, Danıştay, Merkez Bankası, defterdarlık, uzlaşma komisyonları, gümrük ve kambiyo müdürlükleri, Gelir İdaresi başkanlıkları, vergi daireleri, idari ve vergi mahkemeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar nezdinde her konuda müştereken temsil ve ilzama, evrak alıp vermeye, belge imzalamaya” yetkili kılındı.13 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi enerji verimliliği çalışmalarına öncülük etmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının mevcut akkor flamanlı lambalarını, tasarruflu ampullerle değiştirme talimatı verdi.Tüm kamu binalarında akkor ampullerin yerine tasarruflu lambaların takılmasıyla ilk etapta 80 bin kamu binasının verimli ampul alması gerekiyor. Bu karar kapsamında 250 bin YTL değerinde yaklaşık 500 bin adet akkor flamanlı ampulu çöpe atacak olan devlet, tasarruflu ampuller için 3 milyon YTL harcayacak. Ancak kamu kurumlarının bu değişikliği tamamlanıncaya kadar toplam harcamanın 5 milyon YTL’ye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak bu ampullerin 3 ay sonra maliyetini çıkardığı yaklaşımıyla, devletin yeni uygulamayla yılda 9.5 milyon YTL elektrik maliyetinden tasarruf edeceği hesabı da yapılıyor.