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Sağlık

Ampul ve tuğla yiyor

İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Natalie Hayhurst yiyecek olmayan eşyaları, maddeleri yemek için büyük bir iştah duyuyor. En sevdiği şeyler ise ampül ve tuğla.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Natalie Hayhurst yiyecek olmayan eşyaları, maddeleri yemek için büyük bir iştah duyuyor. En sevdiği şeyler ise ampül ve tuğla.

Ampul ve tuğla yiyorHürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tıpta Pica olarak adlandırılan yeme bozukluğundan ötürü ailesi gözünü küçük kızlarının üzerinden bir an olsun ayırmıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında odadaki gece lambasını çıkarıp hepsini yedikten sonra ölümün kıyısına gelen küçük kızın ailesi bu yüzden adeta kabus yaşıyor.

Sürekli küçük kızını gözlemlemek zorunda olan 31 yaşındaki anne Coleen; "en son cam yediğinden ve canı yandığından beri cam yemeye çalışmıyor ancak bahçede bulduğu taşları, tahta çubukları yiyor. Natalie koca bir tuğlayı normal bir insanın çikolotalı kurabiye yemesi gibi yiyor." dedi.

Natalie'nin bu alışkanlığı sebebiyle annesi defalarca acil servisi aramak zorunda kalmış. Anne Colleen kızının yanından ayrılsa neler olabileceğini düşünmek bile istemiyor. Küçük kızın kendisinden 2 yaş büyük erkek kardeşi Andrew bile devamlı olarak kardeşini gözlemleyerek anne-babasına bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor.

 

 

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