‘Ampul Tayyip’ şarkısı söyleyen 37 gence soruşturma!

Trabzon’da ‘Ampul Tayyip‘ şarkısını söyleyen 37 genç hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı şarkıyı söyledikleri için Bursa’da yargılanan dört genç, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy için “Defol, zavallı aptal” diye pankart açan protestocuyu suçsuz bulan AİHM kararı dayanak gösterilerek beraat etmişti.

Birleşik Haziran Hareketi’nin (BHH) çağrısı üzerine 13 Şubat’ta Trabzon’daki yapılan bilimsel ve laik eğitim için boykot eylemine katılan Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Genç Umut üyeleri ‘Ampül Tayyip’ şarkısını söyledi.

İsmail Saymaz’ın Radikal'de yayımlanan haberine göre “Ampul Tayyip askere gitsin, ampul Tayyip otobüse binsin, ampul Tayyip hastanede kalsın, Tayyip Tayyip, Ampul Tayyip” diye şarkı söyleyen 37 genç hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa'daki davada Sarkozy kararı emsal gösterilmişti

Aynı protesto şarkısı, 2013 yılında Bursa’daki bir eylemde dört genç tarafından söylenmiş; yargılama sonunda bu gençlere 11 ay 20’şer gün hapis cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Gençlerin avukatları da karara itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy’ye bir ziyarette açılan “Defol zavallı aptal” yazılı pankartın ifade özgürlüğü kapsamında sayıldığı vurgulanarak, Bursalı gençler suçsuz bulunmuştu.

Kararda, şöyle denilmişti:

“Ampul, liboş, işbirlikçi, otobüse bin, YGS’ye gir’ şeklindeki sözlerin demokratik tahammül sınırları içerisinde kalması gerektiği, sanıkların 1990 ve sonrası doğumlu olup gençliklerinin heyecanı içerisinde eylem içerisinde yer almış oldukları, demokrasi, hoşgörü ve barış kültürü açısından ifade özgürlüğü kavramı içerisinde cezalandırılabilir bir eylem olmadığı…”