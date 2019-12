'Ampul Tayyip' eylemine ceza yağdı

Bursa’da ‘Ampul Tayyip’ sloganı atan liselilerin eylemi mahkemelik oldu. Başbakan’ın da şikâyetçi olduğu davada dört kişi 11’er ay hapis cezası aldı. Bir liseli ise çocuk mahkemesinde yargılanıyor



Bursa’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘Ampul Tayyip’ sloganının atıldığı iki eylem mahkemelik oldu. Liselilerin ÖSS’yi protesto eyleminde atılan bu slogan yüzünden açılan davada, iki lise öğrencisi, iki öğretmen ve bir dernek üyesine Başbakan Erdoğan’a hakaretten 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Diğer eylemin dokuz sanığıysa hâlâ yargılanıyor.



Radikal'in haberine göre Bursa Emniyeti’nin olay tutanağına göre ‘Liseli Genç Umut’ adlı 40 kişilik grup geçen yıl 29 Mart’ta Setbaşı’nda toplanıp Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önüne yürüyüşe geçti. Grubun önünde iki trampet çalınıyor, dövizler taşınıyor, sloganlar atılıyordu.



‘Tempo tuttular amirim’



Tutanağa şu not düşüldü: “Amerikancı, işbirlikçi, önce dinci, sonra liboş, eğitimi satan’ sloganlarına topluluk tarafından hep bir ağızdan her cümlenin arasında ‘Ampul Tayyip’ sloganları atılmıştır. Devamında topluluk tarafından önde bulunan iki kişinin trampetleriyle tempo tutturarak ‘Ampulsün sen Tayyip, ampulsün sen Tayyip, ampulsün sen Tayyip’ sloganı iki defa atılmıştır.”



Tiyatro önünde toplanan grup, tutanağa göre sık sık ‘O bir Amerikancı, o bir işbirlikçi, o bir IMF uşağı, o bir öğrenci düşmanı, bir iki üç, ampulsün sen Tayyip’, ‘AKP’nin imamı, öğrencinin düşmanı’ ve ‘Zıpla zıpla, zıplamayan AKP’li’ diye slogan attı.



Megafon, Ozan Battaloğlu adlı liseli öğrencinin elindeyken, basın açıklamasını da geçen yıl lisede okuyan, bu yıl Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören Berna Özaslan yaptı. Eyleme; Eğitim-Sen Bursa Şubesi yöneticisi olan öğretmenler Hasan Özaydın ve Betül Öztürk ile Halkevleri Genel Merkez üyesi Mehmet Emre Battal da katılmıştı. Açıklamadan sonra grup, sloganlar atarak dağıldı.



Eylemden beş ay sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla Özaslan, Öztürk, Özaydın ve Battal hakkında Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde, 18 yaşından küçük olan Battaloğlu hakkındaysa Bursa Çocuk Mahkemesi’nde dava açıldı.



‘Başbakan hep şikâyetçi’



Sanık avukatları ‘Ampul Tayyip’ sloganının hiciv amacı taşıdığını öne sürdüler. “ANAP’ın logosu arı sözcüğü kullanılıp Mesut Yılmaz hakkında ‘Arı Mesut’ denildiğinde ya da CHP’nin logosu altı ok kullanılarak ‘Altı Ok Deniz’ denildiğinde nasıl hakaret suçundan bahsedilmeyecekse’ bunun da suç olmayacağını söylediler.



İkinci duruşmada, Başbakan Erdoğan avukatı aracılığıyla şikâyetçi oldu. Son duruşmaysa 27 Şubat’ta görüldü. Kararda; ‘Ampul Tayyip, o bir Amerikan uşağı, o bir Amerikancı, o bir IMF uşağı’ sloganlarının atıldığı, bu sözlerle Başbakan Erdoğan’a yapmakta olduğu kamu görevi nedeniyle saygınlığını,haysiyetini rencide edici kasıtla hareket edilerek alenen hakaret suçunun işlenmiş olduğu” savunuldu. Böylece TCK’nin 125. maddesi gereğinde dört sanığa 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Ceza ertelenirken, Battaloğlu’nun çocuk mahkemesindeki davası sürüyor.



1 Nisan 2008’de, DİSK ve KESK öncülüğündeki başka bir protesto eylemi nde ‘Ampulsün sen Tayyip’ diye slogan atan dokuz kişiye aynı maddeden 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Erdoğan’ın şikâyetçi olduğu davanın son duruşması 18 Mart’ta.