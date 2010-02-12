'Amour' en romantik kelime

T24 - Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde dil uzmanları, Fransızca'da aşk anlamına gelen ''amour'' kelimesinin dünyanın en romantik kelimesi olduğuna karar verdi.



Merkezi Londra'da bulunan ''Today Translations'' şirketi tarafından yapılan ve 320 dil uzmanının görüş bildirdiği ankette, Fransızca ''amour'' kelimesi küçük bir farkla İtalyan ''amore'' kelimesini geride bırakırken, İtalyanca da dünyanın en romantik dili seçildi.



En romantik kelimeler listesinin üst sıralarında yer alan diğer İtalyanca kelimeler arasında, İspanyolca'da da aynı anlama gelen ''belissima''(çok güzel) ve ''mi tesoro''(hazinem) bulunuyor.



Dünyanın ikinci en romantik dili Fransızca seçilirken üçüncülüğü İngilizce ve İspanyolca paylaştı.



Dil uzmanları, ''seni seviyorum'' ifadesinin söylenişinin en kaba olduğu dil olarak da Japoncayı seçti. Birisine Japonca seni seviyorum demek için ''watakushi-wa anata-wo ai shimasu'' demek gerekiyor.