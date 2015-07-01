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Çevre

Amonyum sülfat yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu!

Çanakkale Boğazı'nın Eceabat ilçesi açıklarında amonyum sülfat yüklü gemi karaya oturdu

01 Temmuz 2015 14:59

Rusya'dan Mısır'a gitmekte olan 109 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'İbrahim Konan' isimli geminin dümeni, saat 03.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda kilitlendi. 

Mehmet Güler'in Zaman'da yer alan haberine göre, duramayan gemi, Eceabat ilçesindeki Kilye Koyu yakınlarında karaya oturdu. Alınan bilgi, gemiden herhangi bir sızıntının olmadığı yönünde.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Söndüren 7' römorkörü geminin karaya oturduğu yerde bekletiliyor. İncelemenin ardından kurtarma çalışmasına başlanacak. Karaya oturan geminin karayolunun yakınına kadar gelmesi dikkat çekti.

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