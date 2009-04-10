Amman'a 3. havayolu köprüsü

Ürdün'ün hava yolu şirketlerinden Jordan Aviation, Amman'dan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.



Sabiha Gökçen Havalimanı basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk uçuşunu bugün gerçekleştiren Jordan Aviation, yaz sezonu boyunca salı ve cuma günleri Amman-İstanbul arasında Boeing 737-300 uçaklarıyla karşılıklı seferler düzenleyecek. Jordan Aviation, Royal Wings ve Royal Falcon'dan sonra Amman'dan İstanbul Sabiha Gökçen'e uçan 3. hava yolu şirketi oldu.



Piste indikten sonra su takı ile karşılanan Jordan Aviation'ın Boeing 737-300 tipi uçağının inişinin ardından, uçuş ekibine çiçek verildi.



Ürdün'ün özel hava yolu şirketlerinden Jordan Aviation, 2000 yılından bu yana filosunda bulunan 11 uçakla Amman'dan diğer Orta Doğu ülkelerine ve Mısır'a seferler düzenliyor. Jordan Aviation, Türkiye'ye olan ilgi sebebiyle turizm mevsiminin yoğun olduğu yaz ayları için uçuş ağına İstanbul'u da ekledi.

