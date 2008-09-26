Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nurseli İdiz, Emniyet'te yaşadıklarını anlattı. İdiz bacak bacak üstüne attığı için “Amirlerimiz görür, yasak” diye uyarıldığını söyledi.





NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol programına bir süre önce Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak savcılar tarafından sorgulanan tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.



"Amirlerimiz görür, yasak"



Emniyet'te iken bacak bacak üstüne attığını belirten İdiz, görevli memurların "Amirlerimiz görür, yasak" diyerek kendisini uyardığını belirtti.

"Demir bir kafesin içinde bir yer yatağının üstünde duruyorsun. Zor bir şey" diye konuşan Nurseli İdiz, telefon konuşmalarının savcılık soruşturması sırasında önüne konulmasının çok kötü bir durum olduğunu anlattı.





“Özel hayattaki hatalar…”



"Ben deli olduğum için bana pek tesir etmedi. Belki de beni normalleştirdi, bilemiyorum" diye konuşan Nurseli İdiz, çok iyi muamele gördüğünün altını çizdi.

Hülya Avşar'ın kendisine arka çıkan yazısına çok duygulandığını ifade eden Nurseli İdiz, bir kadın yazarın kendisi ile ilgili yazdığı köşe yazılarından sitem etti. İdiz, ismini vermediği 'aydın birisi' olarak tanımladığı yazarın kendi özel hayatındaki hatalar nedeniyle bu noktaya geldiği şeklindeki ifadesine de tepki gösterdi.



İdiz: Polisler eskisi gibi değil



NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' adlı programa, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Nurseli İdiz konuk oldu. Programın 4 kadın sunucusunun, gözaltında nasıl kötü muamele gördüğüyle ilgili ısrarlı sorularına rağmen İdiz, kendisine iyi muamele yapıldığını vurguladı. İdiz'in sözleri Pınar Kür'ü kızdırdı. Kür, 'ırzına geçmediler diye mi böyle konuşuyorsun' diyerek serzenişte bulundu. Nurseli İdiz ise, polislerin eskisi gibi olmadığını, iyi eğitimli olduklarını belirtti.

