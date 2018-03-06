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Amiral Turgut Reis'in torunu hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Türk denizcisi Amiral Turgut Reis'in torunlarından, 105 yaşında hayatını kaybeden Haris Tengiz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı

06 Mart 2018 18:32

TOPRAĞA VERİLDİ
Türk denizcisi Amiral Turgut Reis\'in torunlarından, 105 yaşında hayatını kaybeden Haris Tengiz, Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum Yarımadası\'nın en yaşlı insanı olarak bilinen, 4 çocuk ve 10 torunu bulunan Haris Tengiz\'in cenazesi, Akçaalan Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirilerek, dua edildi ve helallik alındı. Ardından cenaze için Turgutreis Akçaalan Mezarlığı girişinde namaz kılındı. Tengiz\'in akrabaları, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından, tabutu omuzlara alınarak, 100 metre ilerideki aile kabristanına getirildi. Tengiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tengiz\'in yeğeni Cengiz Mandalinci, dayısının Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın tavsiyesi ile Turgutreis\'e okaliptüs ağaçları diktiğini söyledi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)
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