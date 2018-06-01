Amigo Ali, bu kez cezaevinin önünde davul-zurna çaldırdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, stada girmeme cezası aldığı için tribüne giremeyen, bunun yerine ise vinç kiralayarak stat duvarları arkasından sepette maçı izleyince 15 günlük hapis yatan Denizlispor amigosu Ali Demirkaya, tahliye olunca yaptığı etkinlikle dikkat çekti. 3 davulcu ve 2 zurnacıyla kiralayarak cezaevi önündeki üst geçide \'Mahkumlara Af\' yazılı afiş astıran Demirkaya, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Spor müsabakalarını izlemekten men edildiği için polis merkezine imza veren Demirkaya, Denizlispor\'un bir ay önce evinde Gaziantepspor ile oynadığı lig maçı sırasında Denizli Atatürk Stadı\'ndaki maraton tribünü arkasında bir vincin sepetine çıkıp, tribünlerdeki taraftarları buradan coşturdu. Müdahalenin ardından vinçten indirilen Demirkaya, olaydan kısa süre sonra ceza aldı ve 15 gün Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kaldı. Bugün cezaevinden tahliye olan Demirkaya, arkadaşları tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Cezaevi kapısından çıkan Demirkaya için arkadaşları, önce üst geçide \'Mahkumlara Af, Efsane Amigo Geçmiş Olsun\' yazılı afiş astırdı. Ardından davul zurna çaldırılmaya başlandı. Çıkarılan gürültü üzerine cezaevi önüne jandarma ekipleri geldi. Davul-zurna çalan kişileri ve Demirkaya\'nın arkadaşlarını cezaevi kapısının önünden uzaklaştıran jandarma ekipleri, uzun süre gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen Demirkaya ve arkadaşları, davul çalınmasında ısrar etti. Bu kez görevlilerin ihtarı üzerine cezaevi çıkış kapısı karşısındaki kaldırıma geçen grup, burada davul ve zurna ile kutlama yapmak istedi.

Basın açıklaması yapmak isteyen Demirkaya\'ya, izni olmadığı gerekçesiyle jandarma ekipleri müdahale ederek, izin vermedi. Demirkaya, \"Denizlispor için hapse girdim. Denizlispor\'un ve benim adımı artık tüm dünya öğrendi. Tahliye olduk. Hayırlı olsun\" diye bağırdı.

Ali Demirkaya\'nın arkadaşları ile birlikte cezaevi önünden ayrılmasının ardından zabıta ekipleri üst geçitte asılı olan afişi indirdi.

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