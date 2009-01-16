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Yaşam

AMG: Beygir gücü savaşı sona erdi

Mercedes'in performansa yönelik çalışmalarıyla ünlü departmanı AMG'den yolların tozunu atan otomobillere son mesajı geldi.

16 Ocak 2009 02:00

Mercedes'in performansa yönelik çalışmalarıyla ünlü departmanı AMG'den yolların tozunu atan otomobillere son mesajı geldi. Buna göre firma bundan böyle araçların ağırlıklarını düşürmeye ve motor verimliliğini artırmaya odaklanacak.

Mercedes-Benz'in performans departmanı AMG'nin başkanı Volker Mornhinweg'in 'Beygir gücü savaşları sona erdi' açıklaması, yüzlerce beygirlik yol canavarlarına hayranlık duyanları üzecek. AMG gelecek modellerde bundan böyle daha düşük emisyon rakamları elde etmeye odaklanacak. Mornhinweg açıklamasında otomobillerin yakıt ekonomisi ve performansını bundan böyle motor ve aktarma organlarının verimliliği sayesinde artırılacağını belirtti.

Firmanın aldığı bu karara örnek olarak 2009 yılı içerisinde lanse edilecek olan Mercedes E63 AMG modelinin halefine oranla daha hafif ve ıslak kavrama sistemi sayesinde daha ekonomik olacağını belirtti.

AMG aynı zamanda yakın dönemde yenilenmesi gündemde olan Mercedes A Class modeli üzerinden geliştirme yaparak, giriş seviyesi bir AMG coupeye dönüştürmeyi planlıyor. AMG bundan böyle dizel ve hibrit modellerle ilgili projelere de imza atacak.

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