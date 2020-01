Amerikan'ın ünlü 'sniper'ı ölü bulundu

Irak'ta 150'den fazla direnişçiyi öldüren ve yaşadıklarını yazdığı kitap en çok satanlar listesine giren Chris Kyle, poligonda ölü bulundu

"American Sniper" kitabıyla en çok satanlar listesine giren, eski Donanma mensubu Chris Kyle'in Teksas eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.

Yetkililer, 38 yaşındaki Kyle ile arkadaşının Dallas'ın 128 kilometre güneybatısında yer alan Glen Rose kentindeki bir atış poligonunda ölü bulunduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, silahlı bir kişinin poligonda Kyle ile arkadaşına ateş açtığını, daha sonra kurbanlardan birine ait otomobille olay yerinden kaçtığını söyledi.

Saldırganın yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçlerinin, 25 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

1999'dan 2009'a kadar Donanma Özel Operasyon Birlikleri üyesi olarak Irak'ta görev yapan Kyle "American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History (Amerikan Keskin Nişancı: ABD'nin Askeri Tarihindeki En Ölümcül Keskin Nişancının Otobiyografisi" kitabıyla en çok satanlar listesine girmişti.

Kyle'in kitabında 150'den fazla Iraklı direnişçiyi vurduğunu ayrıntılarıyla anlatması tartışmalara neden olmuştu.