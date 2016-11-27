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Amerika'nın Sesi muhabiri Diyarbakır’da gözaltına alındı

"15 Temmuz başarışız darbe girişiminden sonra olağanüstü halin uygulandığı Türkiye, onlarca gazeteciyi gözaltına aldı”

27 Kasım 2016 21:53

Amerika’nın Sesi (Voice Of America) için çalışan Serbest Muhabir Khajijan Farqin’in Diyarbakır’da gözaltına alındı.

VOA News, “VOA muhabiri Türkiye’de gözaltına alındı” başlığı ile verdiği haberde, “Türk yetkililer, Cumartesi günü Amerika’nın Sesi için çalışan Serbest Muhabir Khajijan Farqin’ı Diyarbakır’da gözaltına aldı” dedi.

Habere göre, Farqin’in gözaltına alınmasına ilişkin ayrıntıları aktaran bir aile yakını, gözaltı kararının nedenlerinin belli olmadığını söylerken, ailesi de bölgedeki OHAL uygulaması nedeniyle avukatının Farqin’e ulaşamadığını ifade etti.

VOA, haberinde “15 Temmuz başarışız darbe girişiminden sonra olağanüstü halin uygulandığı Türkiye, onlarca gazeteciyi gözaltına aldı” ifadelerini de kullandı. 

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