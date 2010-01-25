Amerika'nın ilk yasal jigolosu

Markus, Amerika'nın ilk yasal erkek "hayat kadını" oldu. Eski bir denizci olan Markus okuldan atılmış ve Los Angeles'ta porno yıldızı olarak bir kariyer edinmeye çalışmış. Daha sonra da Los Angeles'ın ilk yasal jigolosu olmuş.Aralık'ta erkek bir hayat kadını çalıştırmak istediğini açıklayan Nevada'da bulunan Shady Lady Çiftliği genelevinin sahibi sonunda eyaletin iznini aldı ve sadece kadın müşterilere hizmet vermesi için Markus olarak bilinen 25 yaşındaki genci çalışan kadrosuna ekledi.Saatte 300 dolar alması planlanan Markus'un ilk haftası biraz yavaş geçse de şimdiden yoğun bir müşteri trafiğine sahip olmuş. Fakat kadın iş arkadaşları tarafından da erkeklerle birlikte olmaya pek hevesli olmaması yüzünden eleştirilmiş.Markus kendini daha çok sivil bir önca olarak görüyor ve kendisini medeni haklar savunucusu Rosa Park'la özdeşleştirdiğini söylüyor.