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Yaşam

Amerikan uzay mekiği Endeavour, yere indi

NASA'dan yapılan açıklamada, 6 astronotu ile 8 Şubatta uzaya giden Endeavour'un TSİ 05.20'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'ne indiği belirtildi.

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, 6 astronotu ile 8 Şubatta uzaya giden Endeavour'un TSİ 05.20'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'ne sorunsuz indiği belirtildi.
    
Açıklamada, önce elverişsiz hava koşullarının dönüşü geciktirmesinden endişe edildiği, ancak daha sonra durumun düzeldiği ve mekiğin öngörülen günde ve saatte Dünya'ya indiği bildirildi.
    
Mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Tranquility adı verilen yeni bir oda ve uzay verandası (gözetleme kulesi) Cupola'yı götürdü.
    
Astronotlar, 2 hafta süren görevde, sakinlerine UUİ'nin kendi bileşenlerini ve Dünya'yı 7 cepheden gözetleme imkanı veren kuleyi, UUİ'nin robot koluyla yaşam destek ünitesi Tranquility'ye bağladı.
    
7 metre boyunda, 18 ton ağırlığındaki Tranquility ve gözetleme modülünün de yerleştirilmesiyle 100 milyar dolarlık UUİ projesinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış oldu.
    
Şimdiye dek uzaya gönderilen en ileri teknoloji yaşam destek ünitesine sahip Tranquility'de, istasyondaki havanın temizlenmesi ve kontrolünü sağlayacak bir sistem ile mürettebat için tuvaletlerin bulunduğu bir bölme var. Modülde bunların yanı sıra mürettebat için başka yaşam üniteleriyle astronot ve yük taşıyan araçların kenetlenebileceği bir sistem bulunuyor.
    
Bundan sonra dört kez uzay mekiği yolculuğu planlanıyor.

 

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