Amerikan Üniversitelerinde internetten ders dönemi başlıyor

Stanford Üniversitesi'nin ardından Harvard ve MIT gibi Amerika'nın diğer saygın üniversiteleri internetten ücretsiz ders yayınına başlayacak. Stanford Üniversitesi, 40 dersin internetten yayımlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Amerikan'nın Sesi'nden Brian Padden'ın haberine göre, Stanford Üniversitesi profesörlerinden biri 2011 yılında sanal istihbarat adlı bir dersi online ve ücretsiz vereceğini açıklamasının üzerine, derse tüm dünyadan 160 bin öğrencinin kayıt yaptırdı. Dersin bu kadar ilgi görmesi, Harvard ve MIT üniversitelerinin de internet üzerinden ücretsiz ders programları başlatmalarına vesile olduğu belirtildi.

Stanford’daki bu mühendislik dersi, online programda kullanılmak üzere sınıftaki kamera düzeneği ile kayda alınıyor. Üniversite 30’la 40 arasında online ders sunuyor. Kayıtlı öğrenci sayısı 1 buçuk milyon. Derslerin belli bir programı, ödev ve sınavları'nın olduğu ancak online derslere kaydolan öğrencilere kredi veya diploma verilmediği belirtildi.

Stanford Online Programı Direktör Yardımıcısı John Mitchell, programın bir kamu hizmeti olduğunu söyleyerek, "Biz öğretmeniz. Öğretmeyi seviyoruz. Dünyada onbinlerce kişinin bizden birşeyler öğrendiğini bilmek son derece güzel. Bu sayede işimizi daha iyi yapıyoruz” dedi.

Stanford Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ücretsiz derslerin bir amacı da çok pahalı bir okul olan Stanford Üniversitesi’ne öğrenci çekmek. Mitchell’a göre, online eğitim, büyük üniversitelerin erişim alanını genişletse de, kampüs deneyiminin yerini alması mümkün değil.

Stanford’da ders veren ve kısa süre önce Udacity adlı ücretsiz bir online üniversite kuran David Stevens, kaliteli eğitimin birçok kişi için çok pahalı olduğunu söyleyerek, “Birçok kişi için üniversite sistemi çok iyi ancak bir yanda da en az üniversiteye gidenler kadar akıllı, kararlı, çalışkan öğrenci var ama üniversite ücretini karşılamaları mümkün değil” dedi.

Öğrenciler internet dersleri için ücret ödeyebildikleri gibi ücretsiz chatler sayesinde profesörleriyle konuşabiliyor.

Derslere bu adresten ulaşılabiliyor.