Amerikan tarihinden parçalar satıldı

T24 - Basketbolun 13 kuralının yazılı olduğu tarihi belge, Bob Dylan'ın 'The Times They Are A-Changin' şarkısının sözlerinin bulunduğu el yazması, 7. süvari alayından geriye kalan sancak... Amerikan tarihinden parçalar açık artırmada satıldı.





260 yıllık müzayede evi Sotheby's tarafından dün New York'ta düzenlenen açık arttırmada, Amerikan tarihine ait ilginç ve önemli parçalar yüksek fiyatlara alıcı buldu.

Bunların arasında yeralan ve 21 Aralık 1891'de James Naismith tarafından kaleme alınan basketbolun 13 kuralının yazılı olduğu tarihi belge, 4,3 milyon dolara satıldı ve geliri Naismith Vakfı'na devredildi.

İki sayfalık tarihi belge, Naismith'in 1898'de basketbol takımının ilk antrenörü olduğu Kansas Üniversitesi'inde sergilenmek üzere, bu okulun eski öğrencisi David Booth tarafından satın alındı.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Massachussetts eyaletinin Springfield kentinde beden eğitimi öğretmeni olan Naismith, 119 yıl önce oğlan çocuklarını kışın meşgul etmek için basketbolu icat etmişti.

Kanada doğumlu Naismith, icat ettiği bu oyun, 1936 Berlin olimpiyatlarında olimpik spor olduktan sonra 1939'da ölmüştü.



Kanlı muharebeden geriye kalan tek sancak

Müzayedeye çıkarılan ilginç parçalardan biri olan, 1876'da Kızılderililer tarafından ağır bir yenilgiye uğratılan ve tamamen yok edilen General George Armstrong Custer'ın komutasındaki 7. süvari alayından geriye kalan tek sancak ise 2,2 milyon dolara satıldı.

Amerikan tarihinin en önemli noktalarından biri olan ve General Custer ile Çeyen Şefi Aksak Beyaz Adam'ın öldüğü "Little Big Horn" muharebesinde, askerleri muharebeye yönlendirmek için bir süvari komutanı tarafından taşınan ipek sancak, bir Amerikalı koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Çeyenler ve Siyuların koalisyonunun zaferinin ardından, savaş meydanındaki Amerikan askerlerinin cesetleri toplanırken üç gün sonra bir askerin cesedinin altında bulunan sancak, 1895'ten beri Michigan'daki Detroit Sanat Enstitüsü'nde sergileniyordu.

25 Haziran 1876'daki Little Horn Muharebesi, aralarında Raoul Walsh'ın yönettiği (1941) ve Errol Flynn'in başrolünü oynadığı "Postallarıyla Öldüler" ve Arthur Penn'in yönettiği (1970) ve Dustin Hoffman'ın başrolünü oynadığı "Küçük Büyük Adam" (Little Big Man) gibi çok sayıda film ve esere ilham kaynağı olmuştu.



Bob Dylan'ın şarkı sözleri

Müzayedede, Bob Dylan'ın 60'lı yılların en ünlü şarkılarından "The Times They Are A-Changin" adlı şarkısının sözlerinin bulunduğu el yazması ise 422 bin 500 dolara satıldı.

Bob Dylan'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı sözlerin yeraldığı nüsha, beklenenin iki katı fiyatına Amerikalı koleksiyoncu Adam Sender tarafından satın alındı. Şarkı, 60'lı yıllarda ABD'de protesto hareketlerinin sembolü olan yazar-bestecinin üçüncü albümüne ismini vermişti. 1964'te yayınlanan albüm, ırkçılık ve yoksulluk karşıtı tavrı ve siyasi-sosyal değişikliğe bakışıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Dünkü müzayedede, ayrıca birçok değerli antika şarap, mücevher, kıyafet ve parfüm gibi lüks parça da yüksek fiyatlara alıcı buldu.