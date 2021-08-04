Amerikan SPK'sının Başkanı Gensler: Kripto para piyasası vahşi batı gibi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Kongre’ye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak sağlama çağrısında bulundu.

Dünya’nın haberine göre Gensler, Aspen Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada kripto para piyasası için “Vahşi Batı” benzetmesi yaptı. Gensler, bu varlık sınıfının dolandırıcılık ve kötüye kullanımla dolu olduğunu belirterek “Bu sorunları ele almazsak birçok insanın zarar görmesinden endişeleniyorum” dedi.

SEC, Türkiye'de sermaye piyasalarının denetiminden sorumlu Serkaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Amerika'daki karşılığı olarak biliniyor.