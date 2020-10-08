"Amerikan seçimleri öncesinde S400 testi zaten gergin olan yatırımcılar için büyük endişe kaynağı”

TL’deki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,94’ü, euro/TL ise 9,34’ü aşarak rekor tazeledi.

Sözcü’ye konuşan İsveç bankası Handelsbanken’in kıdemli ekonomistlerinden Erik Meyersson TL'deki değer kaybının S400 füze sisteminin test edilmesine dair kaygılarla ilgili olabileceğini, ancak bu gerekçenin hikayenin sadece bir kısmı olduğunu belirterek, “Daha önemli faktör ise, Türkiye’nin politika ortamının temelini oluşturan kurumlardaki aşınma. Bu durum, Türkiye ekonomisini, üstte saydığımız faktörlere karşı daha hassas ve daha kırılgan hale getiriyor” dedi.

TL'nin değer kaybını yorumlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys ise jeopolitik risklere dikkat çekti.

"S400 testi gerginlik kaynağı"

Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların yanı sıra ABD’nin Türkiye’ye Rus S400 füzelerini satın aldığı için yaptırım uygulama riskinin arttığını belirten Matys, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın ilişkisi olan Trump’ın tekrar seçilip seçilmeyeceğini bilmeden kritik ABD seçimleri öncesinde S400’leri test etmek, zaten gergin olan yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı” dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir ateşkesin olmasının TL üzerindeki satış baskısını azaltabileceğini ancak bunun ne zaman olabileceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu dile getiren Matys, “Türkiye başka çatışmalara da müdahil olmuş durumda, bu nedenle jeopolitik riskler bir anda buharlaşıp tamamen yok olmayacak. 3 Kasım’da ABD seçimlerini kimin kazanacağı da TL için önemli olacak. Özetle, dolar/TL’de yön şu an için yukarı yönlü olmaya devam ediyor” dedi.

TL’nin şu an çok ucuz olduğunu ve fırsatçı yatırımcıların TL almayı düşünebileceğini belirten Matys, yatırımcıların büyük çoğunluğunun ise beklemede kalacağını söyledi.