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Yaşam

'Amerikan rüyası' kötü bitti; Pentagon'dan ihale alan üç Türk 'casusluk'tan tutuklandı

Skandal, 5 yıl sonra açığa çıktı

08 Ekim 2016 13:05

Üç Türk, ABD'de teknoloji şirketi kurup Pentagon'dan çok sayıda ihale aldı. Ancak üretimi kaçak olarak Türkiye'de yapınca "askeri sırları ülke dışına çıkarmak" suçlamasıyla cezaevine atıldılar. Şimdi 20 yılla yargılanıyorlar.

Vatan'da yer alan habere göre, Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın müdahil olduğu dava dosyasına göre, Ferdi Murat Gül (39) isimli Türk, ABD'de Bright Machinery Manufactoring (BMM) ve FMG Machinery Group isimli iki makine ve parçaları üreten şirket kurdu. BMM'nin satın alma ve satış sorumlusu Serap Başcı (29), üretim müdürü ise 44 yaşındaki FatihÇivi'ydi. Gül, 2010 yılından itibaren Pentagon ihalelerine girmeye başladı. En önemli şart bu parçaların ABD içinde üretilmesiydi. 2011-2015 arasında BMM şirketi, ABD'de tam 346 ihale aldı. İhaleler, savaş uçağı füze fırlatma sistemi, denizaltı torpidoları ve bomba atarlar için parça üretimi konusundaydı. Toplam bedelleri 7.3 milyon doları buldu. Ancak üretilen parçaların bir kısmı istenilen standartta olmadığı ve işe yaramadığı anlaşılınca Pentagon BMM'yi takibe aldı. 5 yıllık oyun böylece açığa çıktı.

 

Serap oldu Sarah, Ferdi oldu Fred

 

Türkler'den ABD vatandaşı olan Serap, Sarah Basci ismini kullanıyordu.

Bu isim mahkeme evrakında da yer aldı. Yine ABD vatandaşı olan Fatih Çivi'nin Amerikan ismi Frank Civi'ydi.

Türk pasaportuna sahip Ferdi ise Fred Gull ismini tercih ediyordu.

 

F-16 ve A-10 için ürettiler

 

BMM'nin Pentagon'dan aldığı ihalelerden mahkeme dosyasına giren 3 önemli anlaşma şöyle:

- Denizaltılar için Mark 54 ve Mark 48 Torpido parçası

- A-10 ve F-16 savaş uçakları için bomba fırlatma sistemi

- M203 Bomba Atar sistemi

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