Amerikan polisi siyahi çocuğu 2 saniye içinde vurmuş



Hafta sonunda Ohio eyaletinin Cleveland kentinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki siyahi Tamir Rice, bir beyaz polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yayınlanan güvenlik kameralarının görüntülerine göre Rice, olay yerine gelen polis tarafından birkaç saniye içinde vuruluyor.

Polis merkezine yapılan çağrıda ise "bir çocuğun, gerçek olmadığı tahmin edilen bir silahla çevreden geçenleri hedef aldığı" bilgisinin iletildiği belirtildi. Tamir Rice'ın üzerinde taşıdığı oyuncak tabancanın plastik mermi attığı ve Airsoft oyunlarında kullanıldığı kaydedildi.

Tamir Rice'ın ailesinden açıklama

Tamir Rice'ın ailesi olayla ilgili açıklamada bulundu. "Washington Post" gazetesinde yer alan açıklamada, "Yayınlanan görüntü kayıtları polisin fazlasıyla aceleci davrandığını ortaya koyuyor" denildi.

Öte yandan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Ferguson kenti dün gece de protestolara sahne oldu. Ferguson polis merkezi önünde toplanan göstericiler, "demokrasi böyle olur" sloganını attılar. 50 kadar Ulusal Muhafız gösteri sırasında önlem aldı. Görgü tanıklarına göre en az 1 kişi gözaltına alındı.

St. Louis kentinde 200 kadar gösterici belediye binasını basma girişimine bulundu. Güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.

Ferguson olayları İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir gösteriyle kınandı. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler tarafından taşınan "Irkçı polisler cezaevine konulsun", "Siyahların da canı var" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Ferguson'da ne olmuştu?

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da büyük gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.