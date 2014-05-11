‘Amerikan paralı askerleri Ukrayna’da savaşıyor’



Haftalık Bild am Sonntag gazetesi konuyla ilgili haberini Alman dış istihbarat teşkilatı BND'den edindiği bilgilere dayandırdı. Haberde Ukrayna'da yaklaşık 400 Amerikan paralı askerin Moskova yanlısı güçlere karşı operasyon halinde olduğu belirtildi. Paralı askerlerin Afganistan ve Irak'ta görev yapan Blackwater adlı güvenlik şirketinin devamı olan Academi'ye bağlı olduğu ileri sürüldü. İyi eğitimli ve ağır silahlı askerlerin Luhansk kentinde gerilla operasyonlarını yönettiği ve koordine ettiği belirtiliyor.

Academi şirketi sözkonusu iddiaları mart ayında yalanlamıştı. Alman dış istihbarat servisi BND ise haberle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bild am Sonntag elde ettiği bilgilerin Ukrayna'da özel birlikler tarafından yapılan operasyonları doğruladığını ileri sürüyor. Gazete, BND'nin bu bilgileri 29 Nisan tarihinde Almanya başbakanlığına rapor ettiğini iddia ediyor.

'Rus uçakları Ukrayna semalarında uçtu'

Academi'nin önceli olan Blackwater şirketine bağlı seçkin paralı askerler Irak ve Afganistan'da savaşmıştı. Wikileaks platformu Irak Savaşı'nda görev yapan askerlerin Iraklı sivillere ateş açarak öldürdüğünü ve işkence yaptığını ortaya koyan belgeler yayınlamıştı. Blackwater kötü ününü düzeltmek için 2009 yılında Xe Services, 2011'de de Academi adını almıştı.

Bild am Sonntag ayrıca Rus hava kuvvetlerinin defalarca Ukrayna hava sahasını kasten ihlal ettiğini ileri sürdü. Gazete, Rus ordusunun yönetici pozisyonundaki askerler arasındaki telsiz konuşmalarının Amerikan istihbarat teşkilatı NSA tarafından yakalandığını, deşifre edildikten sonra Alman istihbarat teşkilatına iletildiğini yazdı. Dinleme kayıtlarına göre Rus pilotları komutanlarından Ukrayna hava sahasını ihlal etme emri aldı. 26 Nisan tarihinde bu suçlama, Pentagon tarafından Kremlin'e yöneltilmiş ancak Kremlin bunu yalanlamıştı.