Amerikan ordusunun robot katırı!

Robotlar olimpiyat meşalesi yakacak

Binilebilir robot!

Amerikan Ordusu savaş alanlarında robotların desteğine başvuracak. Adı, "Büyük Köpek" ya da kısaca "BigDog". Boston Dynamics şirketi tarafından geliştirilen bu yeni cephe makinası, askerlerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. İşlevi itibarıyla bir köpekten çok katıra benzeyen robotun askerlerin taşıyamadıkları, lazer jiroskobu, video kamera sensörleri gibi askeri ekipmanları kolayca taşıyacağı haber veriliyor. Bir köpeğin koşusunu taklit eden hareketleriyle şimdilik saatte 6 kilometre hız yapabiliyor. Ancak hızının saatte 35 kilometreye çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.Star Wars filmlerinin robot askerlerini andıran 60 santim boyunda, 90 santim eninde ve 69 kilo ağırlığındaki "Büyük Köpek" 28 milyon dolarlık bir projenin sonucunda ortaya çıktı. Amerikalılar böylelikle Irak ve Afganistan gibi cephelerde can kaybını asgariye indirmeyi amaçlıyor. Ancak ABD'nin, bilim kurgu filmlerini andıran silah çalışmalarıyla aslında İran için hazırlık yaptığı iddiaları da yine ABD medyasında sıkca gündeme geliyor.