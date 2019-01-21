Amerikan ordusu asker alımı için sosyal medyayı kullanıyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amerikan ordusu yeteri kadar istihdam sağlayamayınca gençleri orduya çekmek için teknoloji, sosyal medya ve video oyunlarından yararlanmaya başladı.

Amerikan ordusu geçen yıl, özellikle 1995 – 2005 yılları arasında doğan gençleri orduya çekmek için gençlerin vakit geçirdiği bilgisayar oyunlarına ve sosyal medya platformlarına reklam vermeye veya video oyun turnuvalarına sponsor olmak gibi yöntemlere başvurdu.

ABD’de yayın yapan National Public Radio’nun aktardığına göre, Amerikan ordusu geçtiğimiz yıl 6 bin 500 dolayında istihdam açığını, Z nesli olarak adlandırılan 1990’ların ortaları ile 2000’lerin başında doğanları orduya çekmek için farklı yöntemler kullanarak kapatmaya çalışıyor.

Asker alımı biriminin başındaki General Frank Muth NPR’ye yaptığı açıklamada, artık gençleri telefon ile orduya girme teklifi yapmanın işe yaramadığını söyleyerek bunun yerine Twitter, video oyun platformu Twitch ve Instagram gibi Z neslinin fazla vakit geçirdiği ortamlara giderek onlarla iletişime geçmeyi denediklerini kaydetti.

Habere göre, askere alma birimi şimdi video oyunu oynamak isteyen gençlerden elde ettiği 4 binin üzerindeki başvuruyu inceliyor.

NPR’ye göre ordu, teknoloji ve internetin yanısıra gençlerin izlemekten ve oynamaktan zevk aldığı spor müsabakalarını takip ederek futbol ve basketbol karşılaşmalarına giderek buralarda iş fuarları düzenliyor.