Amerikan müzikallerini değiştiren, 'Batı Yakası Hikayesi'nin müziklerine imzasını atan Sondheim hayatını kaybetti

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En akılda kalan Amerikan müzikallerinden bazılarının müziklerinin arkasındaki isim Stephen Sondheim hayatını kaybetti.

'Batı Yakası Hikayesi', 'Into the Woods' ve 'Sweeney Todd' gibi müzikallerin müziklerini yapan Sondheim'ın 91 yaşında ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Sondheim'in sözcüsü, ünlü bestecinin ölümüyle ilgili başka detay paylaşmadı.

Sondheim, aldığı 8 ödül ile kariyeri boyunca en çok Tony Ödülü kazanan bestekardı. 2008'de kendisine Ömür Boyu Başarı için Özel Emmy ödülü verilmişti.

Bestecinin ölümünün ardından müzik dünyasından birçok isim kendisine duydukları saygıyı belirten paylaşımlarda bulundu.