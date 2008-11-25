Amerikan Müzik Ödülleri’ne Chris Brown damgası

Amerikan Müzik Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Rihanna, Alicia Keys, Kanye West’in aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ödül töreninde bir araya geldi. Chris Brown üç dalda birden ödül kazandı.



Bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Geceden en mutlu ayrılan isim R&B şarkıcısı Chris Brown’du. Brown, yılın sanatçısı ödülünün de aralarında bulunduğu tam 3 dalda ödül aldı.



Brown’un sevgilisi Rihanna en iyi R&B ve Pop/Rock kadın şarkıcısı dallarında ödüle layık görülürken, Alicia Keys en iyi Pop/Rock ve en iyi R&B albümü dallarında ödül aldı. Kanye West ise “Graduation” ile en iyi Rap/Hip-Hop albümü ve en iyi erkek Rap/Hip-Hop şarkıcısı ödüllerinin sahibi oldu.





