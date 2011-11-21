Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

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Swift ''yılın sanatçısı'' ödülünün yanı sıra, peşpeşe ikinci kez kazandığı ''en iyi kadın country sanatçısı'' ve ''Speak Now' albümüyle ''en iyi country albümü'' ödüllerinin sahibi oldu.Törende 4 ödülle en çok dalda ödüle aday gösterilen Adele ise, Swift'e kaptırdığı ''yılın sanatçısı'' ödülü dışındaki, ''en iyi kadın pop sanatçısı'', listeleri altüst eden ''21'' adlı albümüyle ''en iyi albüm'' ve ''en iyi yetişkin çağdaş müzisyen'' ödüllerini kazandı. Adele, ses tellerinden geçirdiği ameliyat nedeniyle ödül törenine katılamadı.Rap ve hip hop kategorisinde yarışan Trinidadlı kadın rap sanatçısı Nicki Minaj da, ''gözde sanatçı'' ve ''Pink Friday'' albümü ile ''en iyi albüm'' ödüllerini kazanarak ödül töreninde kendisinden söz ettiren diğer isim oldu.Minaj, ödül töreninde, alt kısmında iki büyük hoparlör bulunan metalik sahne kıyafetiyle, listeleri alt üst eden ''Super Bass'' adlı eserini seslendirdi. Minaj'ın, en iyi albüm ödülünü kazandığını öğrendikten sonra çok duygulandığı gözlendi.Ödül töreninde country müzik kategorisindeki ''en iyi erkek sanatçı'' ödülü Blake Shelton'ın olurken, en iyi country grubu ödülü ise Lady Antebellum'a gitti.Maroon 5 grubu, pop ve rock grubu kategorisinde ''en iyi grup'' ödülünü kazanırken, pop müzik kategorisinde yarışan Bruno Mars da ''en iyi erkek sanatçı'' ödülüne layık görüldü.R&B kategorisinde ''Loud'' adlı albümüyle en iyi albüm ödülünü kazanan Rhianna'nın, ''F.A.M.E'' adlı albümüyle aynı dalda ödüle aday gösterilen eski erkek arkadaşı Chris Brown'ı yenilgiye uğrattığı görüldü.R&B kategorisinde en iyi erkek sanatçı ödülünü Usher kazanırken bu kategoride verilen ''en iyi kadın sanatçı'' ödülü de Beyonce'nin oldu.Ünlü film yıldızı ve şarkıcı Jennifer Lopez'in ''en iyi Latin sanatçı'' ödülünü aldığı ödül töreninde ''en iyi alternatif rock grubu'' ödülünü de Foo Fighters grubu kazandı.olabileceğini ileri sürdü.