Amerikan istihbaratının akıllı telefonları da izlemeye aldığı iddia edildi

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA akıllı cep telefonlarındaki adres defterinden, kısa mesajlara, tutulan notlardan, lokasyon bilgisine kadar birçok özel bilgiye ulaşabiliyor.

Gazetenin haberinde NSA'nın tüm büyük akıllı telefon markalarına sızabilmek için farklı özel ekipler oluşturulduğu iddia ediliyor. NSA'nın BlackBerry'nin güvenli email alışverişi sağlayan şifreleme anahtarı sistemini kırmayı başardığı da iddialar arasında.

Berlin'de protesto

Berlin'de "Korku yerine özgürlük" sloganıyla binlerce kişi cumartesi günü dinleme skandalını protesto etmek ve veri güvenliğinin iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Protesto gösterisinin organizatörleri büyük bir başarı kaydedilerek gösterilere yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Protestolara internet aktivistleri, vatandaşlık hakları grupları, Yeşiller partisi, Sol Parti ve Korsanlar Partisi'nden de destek geldi.

Deutsche Welle