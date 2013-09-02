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Dünya

Amerikan istihbaratı devlet liderlerinin e-postalarına girmiş

NSA sistem analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgeleri ele geçiren gazeteci Glenn Greenwald, NSA'nın Brezilya ve Meksika liderlerinin e-postalarını okuduğunu söyledi

02 Eylül 2013 13:13

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Brezilya ve Meksika devlet başkanlarını da izlediği ortaya çıktı.

İzleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgeleri ele geçiren gazeteci Glenn Greenwald, Brezilya'da katıldığı "Fantastico" haber programında 2012 tarihli bir belgeyi göstererek, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun seçilmeden önce bile e-postalarının okunduğunu söyledi.

Nieto'nun okunan e-postaları arasında kabinede kimi hangi bakanlığa atayacağına dair planları da yer alıyor.

Greenwald, ele geçirdikleri belgelere göre Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in e-postalarının da çeşitli bilgisayar programları kullanılarak okunduğuna işaret etti.

Brezilya Adalet Bakanı Eduardo Cardozo ise "O Globo" gazetesine yaptığı açıklamada "İddiaların gerçek olduğu ispatlanırsa bunlar, Brezilya'nın egemenliğinin açıkça ihlal edildiği anlamına gelir. Bu, ABD ve Brezilya arasındaki stratejik ortaklığın gerektirdiği güven anlayışına kesinlikle sığmaz" dedi.

Snowden'ın sızdırdığı belgelerden NSA'nın Brezilya'da binlerce kişinin e-postalarını okuduğunun ve telefon konuşmalarını dinlendiğinin anlaşıldığına dikkat çeken Greenwald, NSA'nın bilgileri Amerikan ve Brezilyalı telekomünikasyon şirketleri arasındaki işbirliği sayesinde elde ettiğini ileri sürüyor.

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