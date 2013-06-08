Amerikan İstihbarat Müdürü: Dinlemelerin hedefi Amerikalı olmayanlar

The Guardian gazetesinin Amerika'da hükümetin mahkeme kararıyla halkın telefonlarını dinlediğini ortaya çıkarması ve hükümetin internetten veri toplamak için kullandığı Prism programı hakkında yazmasından sonra konuşan Ulusal İstihbarat Müdürü James Clapper, telefon kayıtları için alınan gizli mahkeme dökümanlarının tartışmaya açılmasının, Amerikan istihbaratının tehdit tanımlamasında "geri dönüşü olmayan zarar" görebileceğini belirtti.

BBC'nin yaptığı haberde Clapper, Amerikalıların endişelerini gidermek istediğini söyleyerek, Ulusal istihbaratın insan hakları ve birey haklarına saygı gösterdiğini belirtti. İstihbarat için özel tasarlanan Prism programının sayısız hataları bulunduğunu söyleyen İstihbarat müdürü, hükümetin internet şirketlerinden topladığı verilerin hedefinin de "amerikalı olmayanlar" olduğunu açıkladı.

Amerika'da The Washington Post gazetesi, Prism programınının insanların izini sürmesi için sunucularına bağlanmasına izin veren dokuz şirketin Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, Youtube ve Apple olduğunu yazdı.

BBC'ye bir açıklama yapan Microsoft, müşteri verilerini sadece kanunlara bağlı mahkeme kararıyla, kararın belirlediği hesapları paylaştığını belirtirken, "Hükümetin daha geniş ve gönüllü tabanlı ulusal güvenlik programı olsaydı, katılmazdık" dedi.

İngiliz haber ajansı, Yahoo, Apple ve Facebook şirketlerinin, hükümete sunucularına doğrudan giriş vermediklerini de yazdı. Google ise ajansa, "Google bireylerin bilgilerine, hükümet tarafından girilmesi için bir arka kapı bulundurmamaktadır" diye açıkladı.

BBC, Prism programının 2007 yılında, 11 Eylül saldırısından sonra Başkan George W. Bush tarafından, ülke içinde gerekçe göstermeden gözetim yapılması için tasarlandığını yazdı. Başkan Bush döneminde program, başkanın günlük toplantılarına, büyük bilgi kaynağı olduğunu bildirdi.

Washington Post gazetesinin hazırladığı, Prism programının çalışma sistemini gösteren slaytlar için tıklayınız

Çeviri: Varsan Çekiç