Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan parkta spor yaparken yakalandı

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Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyun kurucularından biri olan Tom Brady, Florida'nın Tampa kentinde Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan bir parkta spor yaparken devriye çalışanlarına yakalandı.

6 kez Super Bowl'u kazanarak Ulusal Futbol Ligi şampiyonu olan Tom Brady, 20 sene boyunca New England Paytiots forması giydikten sonra geçen aylarda Tampa Bay Buccaneers'a imza attı.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, 42 yaşındaki oyun kurucununu rutin bir devriye sırasında görüldüğünü ifade etti.

Castor, "Çalışanlarımızdan biri şehir merkezinde bir parkta spor yapan birini gördü. Ona parkın kapalı olduğunu söylemek için yaklaştı ve Tom Brady olduğunu gördü" dedi.

Tampa Belediyesi, Castor'un açıklamasından sonra Twitter'dan Brady'e, "Özür dileriz Tom Brady. Park ve eğlence ekibimiz seni ve halkımızın geri kalanını güleryüzle karşılamak için sabırsızlanıyor. O zamana kadar güvende kal ve platoyu düzleştirebilmemiz için olabildiğince evinde kal" yazdı.