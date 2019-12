Amerikan edebiyatı bir devini kaybetti

Auster'ın kaleminden politik bir yapıt

San Francisco polisinin verdiği bilgiye göre, Kaliforniya Eyaleti Claremont'da yaşayan 46 yaşındaki David Foster Wallace'ın eşi polisi arayarak eve geldiğinde eşini asılmış halde bulduğunu bildirdi."Infinite Jest: Sonsuz Jest" romanıyla tanınan Wallace'ı bu romanıyla Time dergisi 1923'den beri yayımlanmış en iyi 100 İngilizce yazılmış roman arasında göstermişti. Yazarın 'Yenilikçi Edebiyat' üzerine ders verdiği Pomona Yüksekokulu yetkililerinden ise olayla ilgili açıklama yapılmadı.Makale derlemeleri arasında "Girl With Curious Hair: Meraklı Saçlı Kız", "Brief Interviews with Hideous Men: İğrenç Adamla Kısa Mülakatlar", "A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again: Bir Daha Yapmayacağım Eğlenceli Olması Muhtemel Şey" bulunuyor.