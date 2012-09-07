Amerikan bombaları Almanya’da kalıyor

Fulya Canşen - Almanya

Şikago’daki NATO zirvesinde Amerikan nükleer silahlarının Almanya’da kalmasına karar verildiği ortaya çıktı. Böylece Alman hükümeti en önemli hedefinden vazgeçmiş oldu. Muhalefet konuyu meclise taşıyacak.

Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre, Amerikan nükleer bombaları Almanya’da kalmaya devam edecek. Gazetede bu karara, Mayıs ayı sonunda Şikago’da düzenlenen NATO zirvesinde varıldığı ifade ediliyor. Kararda silahların daha ne kadar Almanya’da konuşlandırılacağı belirtilmediği gibi, Almanya’nın atom bombasını taşıyacak tornado uçaklarının 2024 yılına kadar kullanılabilir tutulması amacıyla modernizasyonu için 250 Milyon Euro harcama yapacağı da belirtiliyor. Şikago’daki toplantıda, Amerikan silahlarının Almanya’da kalması için Fransa, Türkiye ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinin ısrar ettiği tahmin ediliyor. NATO ülkelerinin çoğunun önce Amerika’dan önce Rusya’nın nükleer silahlarını azalmasını beklemekten yana olduğu, ABD’nin Avrupa’daki nükleer gücünün caydırıcı etkisine inandığı da kaydediliyor.

Bu durumda Alman koalisyon hükümeti, en önemli amaçlarından birinden vazgeçmiş oldu. Özellikle Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Amerikan nükleer silahlarının Almanya’dan çekilmesi talebini sık sık yinelemiş, hatta 2010 yılında Federal Meclis’de bu konuda bir çoğunluk sağlanmıştı. Ayrıca Alman liberal ve ve muhafazakarların 2009 yılında imzaladığı koalisyon sözleşmesine de söz konusu silahların Almanya’dan çekilmesine yönelik bir madde eklenmişti. NATO’nın baskısıyla Alman hükümetinin bu karardan vazgeçmesini ağır bir dille eleştiren muhalefet partileri konunun yeniden meclise getirilmesini istiyor.